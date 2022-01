Spider-Man: No Way Home ha preparato The Amazing Spider-Man 3 con Tom Hardy?

Secondo una nuova teoria Spider-Man: No Way Home avrebbe posto le basi per un futuro crossover tra Andrew Garfield e Tom Hardy per un eventuale The Amazing Spider-Man 3, e questo prima della famosa scena dei titoli di coda alla quale state pensando.

Come saprete, infatti, la Sony è stata particolarmente astuta col nuovo film del MCU, giocando con le aspettative dei fan e utilizzandole a proprio favore: nella scena post-credit di No Way Home, che si ricollega a quella di Venom: La furia di Carnage durante la quale Tom Hardy era finito nel Marvel Cinematic Universe, Eddie Brock e Venom vengono rispediti nel loro universo dall'incantesimo finale di Doctor Strange ma un piccolo pezzettino di simbionte rimane nella realtà di Tom Holland. Questa mossa non solo permetterà a Kevin Feige di utilizzare Venom a proprio piacimento nello Spiderman 4 del MCU, ma soprattutto consentirà a Tom Hardy di muoversi autonomamente nel contesto della propria saga ed eventualmente architettare il proprio crossover con il proprio Spider-Man.

Ovviamente l'indiziato numero uno in tal senso è Andrew Garfield, che ha già commentato l'idea di un film di Spiderman con Tom Hardy e che secondo i rumor tornerà per essere il Peter Parker della Sony (fuori dal MCU, si intende). In attesa di conferme, però, vi segnaliamo una suggestiva teoria che ha preso largo nel web in queste ore e che fa riferimento ad una scena di No Way Home.

Nel film, gli Spider-Men di Tom Holland e Tobey Maguire raccontano di aver combattuto degli alieni, in ferimento a Thanos e al Venom di Spider-Man 3 (interpretato da Topher Grace): a questo punto, essendo l'unico del gruppo che non ha mai affrontato un villain extraterrestre, lo Spider-Man di Andrew Garfield scherza: "Anche io voglio combattere un alieno!". Secondo la teoria, questa frase potrebbe concretizzarsi se la Sony decidesse di far incontrare il personaggio con il Venom di Tom Hardy.

Voi cosa ne pensate? Ditecelo nei commenti. Ma a proposito di crossover, Venom e Morbius venivano citati in The Amazing Spiderman 2?