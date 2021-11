Spider-Man: No Way Home, dopo il poster la promessa di Tom Holland: 'Vi farà impazzire!'

Dopo aver visto il nuovo poster di spider Man No Way Home, è ancora più difficile per i fan restare calmi in attesa dell'uscita del film nelle sale. A gettare ulteriore benzina sul fuoco, poi, ci pensa l'ultimo post di Tom Holland, che dal suo profilo Instagram promette che il pubblico non resterà deluso.

Il Peter Parker del Marvel Cinematic Universe ha già più volte stuzzicato i fan, per esempio definendo Spider-Man: No Way Home "il più ambizioso film stand-alone di supereroi mai realizzato", o anticipando che il film conterrà la più spettacolare sequenza d'azione a cui abbia mai partecipato. Particolare, quest'ultimo, da non sottovalutare, considerando che l'attore era anche tra i protagonisti di Avengers: Endgame.

Nelle scorse ore, invece, Tom Holland ha condiviso su Instagram il poster ufficiale del terzo Spider-Man targato MCU, e ha scritto nella didascalia "Questo film vi manderà fuori di testa. Credetemi!"

Il post è visibile anche in calce alla notizia. Dopo il poster, si attende a breve un nuovo trailer di Spider-Man: No Way Home, e possibilmente qualche dettaglio in più sulla trama, anche per capire se le nuove teorie su Doctor Strange si riveleranno esatte.

Diretto, come i due capitoli precedenti, da Jon Watts, Spider-Man: No Way Home arriverà al cinema il prossimo 17 dicembre.