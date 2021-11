Spider-Man: No Way Home, il nuovo poster IMAX ci trascina nel multiverso

Manca ormai poco per scoprire quali saranno le conseguenze delle richieste di Peter Parker a Doctor Strange: l'uscita di Spider-Man: No Way Home si avvicina inesorabile e Marvel non perde certo l'occasione di ricordarcelo, tra spot televisivi, trailer, immagini e poster ufficiali.

Nei giorni in cui vari siti sono andati in crash per le prevendite di Spider Man No Way Home, dunque, i Marvel Studios non perdono occasione di richiamare i fan di tutto il mondo al loro dovere pubblicando uno splendido poster IMAX del film in cui vedremo nuovamente Tom Holland, Zendaya e Jacob Batalon nei panni di Peter Parker, MJ e Ned.

Il poster ci mostra uno Spider-Man in caduta libera in un vortice di grattacieli e ci ricorda la data d'uscita internazionale del film, fissata per il prossimo 17 dicembre (noi fan italiani, invece, potremo assistere al nuovo film del Marvel Cinematic Universe già dal 15 dicembre, giorno in cui Spider-Man: No Way Home sbarcherà finalmente nelle nostre sale).

Un poster che ci riporta all'idea di un mondo destinato a finire nel caos in seguito alle azioni di Peter e Doctor Strange: per saperne di più basterà attendere le prossime due settimane! Proprio in queste ore, intanto, Amy Pascal ha confermato che Tom Holland resterà nell'MCU per almeno altri tre film di Spider-Man.