Spider-Man: No Way Home, i poster fan-made con Goblin che vi faranno esultare

Da quando è uscito il primo trailer di Spider-Man: No Way Home, i fan sono stati attivi nel creare non solo teorie e speculazioni sulla trama ma anche tantissimi concept art per immaginare ciò che potrebbe potenzialmente accadere durante gli eventi del film.

Naturalmente la fantasia degli appassionati è convogliata tutta verso le congetture sul possibile ritorno di Tobey Maguire ed Andrew Garfield, col Multiverso suggerito ufficialmente dal filmato promozionale di Spider-Man 3 condito con tantissimi easter-egg, come ad esempio elementi che anticiperebbero la presenza dei Sinistri Sei, o per lo meno di diversi villain dai film precedenti del franchise come Goblin, Uomo Sabbia e Lizard.

Due poster fan-made condivisi sui social media dal graphic designer Pabloruizzx mostrano una battaglia tra Spider-Man e due dei suoi villain per eccellenza, ovvero Dottor Octopus e Green Goblin, che arrivano nel Marvel Cinematic Universe grazie alla creazione (o distruzione) del Multiverso. Ricordiamo che la presenza di Dottor Octopus non solo è stata confermata dal trailer, ma anche che l'attore Alfred Molina ha confessato che nel film MCU interpreterà la stessa versione del villain già vista in Spider-Man 2 di Sam Raimi, con l'arco narrativo del personaggio che riprenderà 'pochi minuti' dopo la conclusione di quel film.

Spider-Man: No Way Home uscirà il 17 dicembre 2021. Nel frattempo, scoprite che fine ha fatto Rosemary Harris, la Zia May della trilogia originale di Spider-Man.