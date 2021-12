Spider-Man: No Way Home, abbiamo i poster dedicati ai villain e sono magnifici!

Dopo la pubblicazione del trailer IMAX di Spiderman No Way Home, sono emersi in queste ore tre poster ufficiali del film dedicati ai villain che torneranno dalle precedenti iterazioni del franchise.

Come potete vedere in calce all'articolo, infatti, dal mercato thailandese arrivano tre locandine di Spider-Man: No Way Home, dedicate rispettivamente a Green Goblin, Doctor Octopus ed Electro, i villain interpretati da Willem Dafoe, Alfred Molina e Jamie Foxx in Spider-Man, Spider-Man 2 e The Amazing Spider-Man 2. Che cosa ve ne pare di questi nuovi poster ufficiali? Ditecelo nella sezione dei commenti.

Vi ricordiamo che Spider-Man: No Way Home è sempre più vicino, con la data d'uscita fissata per il mercato italiano al 15 dicembre prossimo: la storia, che ripartirà pochi minuti dopo gli eventi del precedente Spider-Man: Far From Home, vedrà Peter Parker pubblicamente smascherato per la prima volta nella storia del franchise cinematografico dedicato all'Uomo Ragno: il giovane supereroe cercherà di convincere Doctor Strange ad effettuare un incantesimo che possa far dimenticare a tutti l'identità segreta di Spider-Man, ma qualcosa andrà terribilmente storto spalancando le porte al Multiverso e alle sue infinite insidie.

Per seguire da più vicino gli sforzi promozionali della Sony - mentre gli analisti stanno appuntando numeri da capogiro per l'esordio del film nelle sale - guardate il video del Daily Bugle dedicato a Sandman.