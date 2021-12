Spider-Man No Way Home è 'più grande di quanto immaginiate': nuovo spot!

Tom Holland pensa già a Spiderman 4, ma nel frattempo l'attenzione del mondo è concentrata sull'imminente Spider-Man: No Way Home, che la Sony ha sponsorizzato con il lancio di un nuovo spot.

Pubblicato sui social, e come al solito disponibile in calce all'articolo, il filmato promozionale mostra diverse sequenze già viste in precedenza (come la solita battaglia sul ponte tra Dottor Octopus e Peter Parker, o il 'viaggio' di Spider-Man e Doctor Strange sui 'treni' del Multiverso) e anche un simpatico siparietto in cui un visibilmente irritato Stregone Supremo 'accoglie' nel proprio quartier generale gli amici del protagonista. Inoltre, la tagline dichiara che Spider-Man: No Way Home sarà più grande di quanto possiate immaginare.

E certo è che i fan riescono ad immaginarsi parecchie cose: in base alle informazioni note e trapelate sul web nelle scorse settimane, nel film oltre a cinque diversi villain - Dottor Octopus, Goblin, Uomo Sabbia, Elettro e Lizard - ci saranno anche Tobey Maguire e Andrew Garfield, senza contare il ritorno di Charlie Cox come Matthew Murdock: il film sarà davvero più grande di tutto questo? Quali altre sorprese ci sono in serbo per i fan?

Tutte le risposte arriveranno il 15 dicembre, data d'uscita in Italia per il film MCU. Nel frattempo, ecco cosa ha detto Tom Holland sul contratto con Sony e Marvel.