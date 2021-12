Spider-Man: No Way Home: petizione per rendere più comodo il costume di Tom Holland

In seguito ad alcune dichiarazioni di Tom Holland riguardo il costume di Spider-Man, che potete recuperare nel video in cima alla notizia, è nata sul sito "Change.org" una petizione per rendere il suo costume più sicuro.

La petizione si è rivelata un successo, avendo già superato le 10.000 firme ed essendo ben indirizzata verso le 15.000. In particolare, l'attore nell'intervista si era lamentato del fatto che il costume per No Way Home era sempre lo stesso e che non erano stati apportati cambiamenti, nonostante avesse richiesto una zip per rendere più comodo indossare il costume. Sull'argomento era intervenuta anche Zendaya in passato, dichiarando: "L'ho detto pubblicamente perché penso che si debba davvero fare qualcosa. Dobbiamo unire le nostre voci. Dobbiamo farlo sapere". In effetti, i costumi usati dagli attori ad Hollywood sono solitamente dotati di vari gadget, come cuscinetti di raffreddamento, tubi refrigeranti e zip, per rendere più confortevole indossarli e per svestirsi rapidamente in caso di emergenza.

A giudicare dalle cifre raggiunte dalla petizione, il web ha reagito con entusiasmo alle richieste degli attori, vedremo se in futuro il costume riceverà i tanto agognati upgrade. Prima di lasciarvi, per rimanere in tema, v'invitiamo a leggere la nostra classifica dei migliori costumi di Spider-Man nei fumetti.