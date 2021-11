Spider-Man: No Way Home, Peter dovrà scegliere tra Ned ed MJ? La nuova teoria

"Da un grande potere derivano grandi responsabilità" diceva qualcuno che Peter Parker conosceva bene: responsabilità che spesso portano un supereroe a dover compiere scelte dolorose ma inevitabili, a maggior ragione quando la situazione precipita. Il trailer di Spider-Man: No Way Home ci offre, in tal senso, prospettive ben poco rassicuranti.

Mentre Lil Nas X si propone come Miles Morales del Marvel Cinematic Universe, infatti, i fan continuano ad interrogarsi su quanto mostratoci dall'ultimo trailer del film con Tom Holland, analizzandone ogni singolo frame: un processo che ha portato alla nascita di una teoria che vede il nostro Peter costretto letteralmente a scegliere se salvare la vita alla sua ragazza o al suo migliore amico.

Nel guardare e riguardare il trailer ci siamo tutti, inevitabilmente, soffermati sul momento in cui Peter cerca disperatamente di raggiungere una MJ in caduta libera: ciò che alcuni hanno notato, però, è che nello stesso momento anche il personaggio di Jacob Batalon sembrerebbe trovarsi in una situazione di grave pericolo, con la frase "È tutta colpa mia, non posso salvare tutti" pronunciata poco prima da Peter stesso che rischierebbe, dunque, di tramutarsi in un inquietante monito.

Possibile, dunque, che il caos generatosi nel corso del film costringa il nostro a scegliere tra due delle persone più importanti della sua vita? Lo scopriremo solo a dicembre! I fan, intanto, si chiedono se ci sarà anche Mysterio in Spider-Man: No Way Home.