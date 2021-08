Spider-Man: No Way Home: quale Peter sta salutando Dottor Octopus nel finale del trailer?

I fan del Marvel Cinematic Universe sono in fermento in queste ore grazie alla pubblicazione dell'attesissimo trailer ufficiale di Spider-Man: No Way Home, che adesso è finalmente pronto per essere dissezionato alla ricerca di indizi e congetture.

Dopo i camei di Daredevil, Goblin e i Sinistri Sei e i possibili collegamenti tra Doctor Strange e Mephisto, due nuovi dettagli su Peter Parker e Dottor Octopus hanno alimentato le teorie riguardanti il Multiverso e il ritorno attesissimo dei 'vecchi' Spider-Man interpretati da Tobey Maguire e Andrew Garfield. Come abbiamo avuto modo di vedere in un precedente articolo, infatti, i bracci metallici di Doc Ock visti nel trailer mostrano un globo rosso al centro, lo stesso che in Spider-Man 2 di Sam Raimi si illuminava quando la coscienza artificiale prendeva il controllo della mente di Otto Octavius (che, al contrario, colorava il globo dei bracci di bianco quando era lui a controllarli).

Ciò confermerebbe le dichiarazioni di Alfred Molina, che qualche mese aveva rivelato che l'arco narrativo di Dottor Octopus in No Way Home riprenderà letteralmente qualche minuto dopo la conclusione di Spider-Man 2. Secondo le ricostruzioni, la nuova frattura del Multiverso (causata dalla morte di Kang il Conquistatore in Loki e amplificata dall'incantesimo di Doctor Strange?) porterà Doc Ock dall'universo di Sam Raimi a quello del MCU, ma è qui che viene il bello: alcuni fan sui social si sono chiesti quale Peter Parker stia salutando Dottor Octopus nel trailer, dato che il villain (e i suoi bracci metallici) conosce soltanto lo Spider-Man di Tobey Maguire: è possibile che si stia rivolgendo al suo Peter, quello che lo aveva sconfitto in Spider-Man 2, e che i bracci metallici odiano?

Una divertente e affascinante suggestione che alimenterebbe i rumor sulla presenza di Tobey Maguire e Andrew Garfield nel film MCU, da molti giornali statunitensi considerata come 'il più grosso segreto di Pulcinella di Hollywood'. Naturalmente è possibile che quella sequenza mostrata nel trailer nel film arrivi in un momento piuttosto inoltrato della narrazione, e che a quel punto Dottor Octopus abbia già capito di trovarsi in un nuovo universo con un nuovo Peter Parker, la cui identità è pubblica ... ma ancora, l'incantesimo di Doctor Strange non dovrebbe averla resa nuovamente segreta?

Le domande e le risposte che i fan si possono fare e dare a vicenda sono letteralmente infinite, e sicuramente continueranno ad emergere nuove teorie fino all'uscita di Spider-Man: No Way Home. Ma il bello è anche questo, quindi rimanete sintonizzati!