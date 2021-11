Spider-Man: No Way Home, Peter Parker si nasconde nella pubblicità della Hyundai

Peter Parker si propone di riabilitare il suo nome dopo gli eventi di Far From Home in un nuovo spot del prossimo Spider-Man: No Way Home presentato da Hyundai. Manca un mese all'uscita del nuovo film di Spider-Man e la macchina del marketing è al suo massimo.

Il secondo trailer di Spider Man No Way Home è stato rilasciato la scorsa settimana e ci ha mostrato il ritorno di Electro (Jamie Foxx), Sandman (Thomas Haden Church) e Lizard (Rhys Ifans), insieme a Doctor Octopus di Alfred Molina, che era già stato confermato. Il trailer Hyundai di Spider-Man: No Way Home offre una versione più comica del trailer precedente, potete dare un'occhiata al video in calce alla notizia.



All’inizio dello spot Peter Parker si trova in una stanza di un motel che guarda un notiziario sulla sua identità rivelata al mondo. A quel punto, l'adolescente decide di vestirsi e tornare a New York City per riabilitare il suo nome... sfortunatamente, non ci sono edifici su cui lanciare le sue ragnatele trovandosi letteralmente nel bel mezzo del niente. Ridotto a tornare a New York City a piedi, Spider-Man canticchia la musica dell’iconica serie di cartoni animati degli anni '60. Lungo la strada incontra uno Spaventapasseri vestito come la sua nemesi Mysterio (Jake Gyllenhaal).



In un momento divertente, Spider-Man spara una ragnatela allo spaventapasseri, colpendolo dritto in testa. Prima che possa andare oltre, Spidey incontra Ned (Jacob Batalon) in una Hyundai IONIQ5, che scherza dicendo di aver trovato l'eroe usando il suo "Ned Sense". I due insieme fanno il lungo viaggio di 300 miglia verso la Grande Mela. Prima che il trailer finisca tuttavia, Peter inserisce l'indirizzo 177A Bleeker Street, dicendo a Ned che scoprirà più tardi chi vive lì. Naturalmente, questo è l'indirizzo del Sanctum Santorum, casa del Doctor Strange (Benedict Cumberbatch), guest star in Spider-Man: No Way Home.



Altri tre spot di Spider Man No Way Home sono stati diffusi nei giorni scorsi, il film uscirà nelle sale cinematografiche il prossimo 15 dicembre 2021.