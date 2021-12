Spider-Man: No Way Home, Peter Parker è nei guai nella nuova foto con Doc Ock

I fan del Marvel Cinematic Universe stanno facendo il conto alla rovescia per l’uscita dell’attesissimo Spider-Man: No Way Home mentre il marketing del film si sta concentrando in gran parte sulla battaglia tra il lanciatore di ragnatele di Tom Holland e il Doctor Octopus di Alfred Molina.

L'immagine, pubblicata da Fandango che potete vedere in calce alla notizia, ci mostra Spider-Man nelle grinfie di Doctor Octopus (Alfred Molina), avvolto nelle sue braccia meccaniche. Il Dottor Octopus è apparso per la prima volta in Spider-Man 2 ed è uno dei tanti villain cinematografici di Spider-Man del passato che riprenderanno i loro ruoli in No Way Home.

"È stato davvero divertente vederlo lavorare con la tecnologia è avanzata", ha detto Holland sull'esperienza sul set con Molina in una precedente intervista con Entertainment Weekly. "Quando stava realizzando quei film, le braccia erano marionette e quando l'abbiamo fatto noi, sono tutte immaginarie e in computer grafica. È stato abbastanza bello vederlo rivivere!” ha concluso.



E siamo abbastanza certi che anche i fan non vedono l'ora di rivedere il villain in azione insieme a Electro (Jamie Foxx) e Green Goblin (Willem Dafoe) in attesa di scoprire se Peter riuscirà a sistemare il multiverso dopo l'incantesimo di Doctor Strange (Benedict Cumberbatch). Intanto le prevendite di Spider Man No Way Home partiranno dal 6 dicembre in Italia con il film pronto a debuttare nelle sale cinematografiche il 15 dicembre 2021.



In ogni caso, questo non sarà l'ultimo film di Tom Holland nei panni dell'arrampicamuri, una nuova trilogia di Spider Man è già stata annunciata da Amy Pascal, il futuro sembra più che mai splendente.