Spider-Man: No Way Home, Peter Parker e Dr. Strange insieme nel nuovo video promozionale

Meno di una settimana ci separa dall'uscita di Spider-Man: No Way Home e in attesa di scoprire cosa accadrà in quello che è verosimilmente il film più atteso dell'ultimo biennio, la Sony ha rilasciato un nuovo video promozionale in cui Peter Parker e Dottor Strange si preparano ad un epico scontro.

Non è chiaro cosa stia accadendo, il personaggio interpretato da Benedict Cumberbatch si sta preparando a lanciare un incantesimo nel luogo già visto in altre precedenti clip di Spider-Man: No Way Home. Qui dove il cielo si sta praticamente fratturando lo Stregone Supremo si assicura che Peter Parker sia pronto, il che significa che l'astio tra i due non è destinato a continuare per l'intera pellicola. In questi concitati momenti, campeggia la scritta: "Tutto sarà rivelato".

Vista la presenza di alcuni tra i più incredibili villain in Spider-Man: No Way Home, lo scontro a cui si stanno preparando Dottor Strange e il giovane Uomo Ragno sarà a dir poco epico. Tra l'altro, proprio di recente, Alfred Molina ha rivelato di essere inizialmente stato riluttante all'idea di apparire in Spider-Man: No Way Home. L'attore era infatti estremamente preoccupato per tutti gli anni trascorsi dal film di Sam Raimi a cui ha preso parte, ma il massiccio utilizzo di effetti speciali lo ha convinto a ritornare nei panni dell'amatissimo Doctor Octopus.