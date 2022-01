Spider-Man: No Way Home, Peter Parker e Doctor Strange in un suggestivo nuovo poster!

La macchina del marketing attorno a Spider-Man: No Way Home non accenna ad arrestarsi, così oggi possiamo ammirare un nuovissimo poster ufficiale del film che ci mostra Tom Holland al centro, ma anche (quasi) tutti i personaggi che incontriamo nel corso della pellicola, da Doctor Strange a MJ, da Goblin a Electro e Doc Ock. Eccolo dopo il salto.

Molto suggestivo dal punto di vista visivo, nel poster ammiriamo i personaggi come parte di un grande specchio che va in frantumi, che suggerisce non solo il crollo di quella che era la vita di Peter Parker fino a quel momento, ma anche la dimensione specchio in cui Spider-Man e Doctor Strange si addentrano nel corso di uno scontro "amichevole" tra i due che vediamo durante il film. Il poster in questione è stato confezionato dalla Sony Pictures per la loro divisione giapponese. Potete visualizzarlo immediatamente sotto questa news.

Nel frattempo SpiderMan No Way Home ha superato Black Panther al box-office diventando il quarto film più remunerativo della storia del cinema sul mercato statunitense. Grazie al week-end festivo del Martin Luther King Day, il cinecomic con Tom Holland, Andrew Garfield e Tobey Maguire ha superato il tetto dei $702,6 milioni di dollari, lasciandosi dietro il record di Black Panther ($ 700,4 milioni): ora è quarto nella classifica all-time per il mercato nord-americano, dietro agli irraggiungibili Avatar ($760,5 milioni), Avengers: Endgame ($858,4 milioni) e Star Wars: Il risveglio della forza ($936,7 milioni).

Tuttavia va sempre tenuta in considerazione l'attuale stato del box office globale, vessato dalla pandemia, dettaglio non da poco che rende le prestazioni di Spider-Man: No Way Home forse ancor più sorprendenti dei tre blockbuster che occupano il podio. Segnaliamo anche la classifica del box internazionale: qui il nuovo film di Spider-Man si trova all'ottavo posto, con un incasso globale di $1,63 miliardi di dollari.

Su querste pagine potete scoprire chi è lo SpiderMan più forte al cinema, tra Tom Holland, Tobey Maguire e Andrew Garfield.