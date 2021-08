Spider-Man: No Way Home, Peter incontra Doctor Strange nella nuova foto dal set!

Mentre cresce l' attesa per il trailer di Spider-Man: No Way Home, che non è arrivato neanche ieri in occasione dello Spider-Man Day, è emersa in rete la prima foto che svela il Doctor Strange di Benedict Cumberbatch sul set della nuova avventura del ragnetto Marvel.

Come potete vedere in calce alla notizia, lo scatto mostra l'eroe di Tom Holland che incontra lo stregone davanti a quello che sembra il Sancta Sanctorum di New York. La trama della pellicola al momento è ancora tenuto sotto segreto, ma possiamo dare per scontato che i due membri degli Avengers uniranno le forze per affrontare una minaccia legata al Multiverso, dato che il film farà parte di un arco narrativo legato a WandaVision, Loki e il successivo Doctor Strange in the Multiverse of Madness.

Diretto nuovamente da Jon Watts, che ricordiamo si occuperà anche di introdurre i Fantastici 4 nel MCU, Spider-Man: No Way Home rivedrà nel cast anche Zendaya, J.B. Smoove, Jacob Batalon e Marisa Tomei, mentre tra le "new entry" sono confermati Alfred Molina e Jamie Foxx nei panni dei rispettivi villain visti in Spider-Man 2 e The Amazing Spider-Man 2. L'uscita nelle sale è fissata al 17 dicembre 2021.

Intanto, vi lasciamo ai possibili effetti del finale di Loki su Spider-Man: No Way Home e il resto del MCU.