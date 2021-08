Spider-Man: No Way Home, Peter e Doctor Strange nei nuovi promo art ufficiali!

Dopo le nuove foto dal set di Spider-Man: No Way Home, l'attesissimo cinecomic dei Marvel Studios prodotto in collaborazione con Sony Pictures torna a mostrarsi ai fan con dei nuovi promo art-ufficiali.

L'immagine più importante, disponibile in calce all'articolo insieme ad altri tre promo art, mostra Spider-Man e Doctor Strange che attraversano uno dei famosi portali magici dello Stregone Supremo interpretato da Benedict Cumberbatch; le altre rappresentazioni vedono i due supereroi in primo piano, e una di esse mostra in dettaglio il nuovo costume di Spider-Man: come sappiamo, la nuova attrezzatura sarà fornita da Doctor Strange in persona e fornirà a Peter Parker alcuni poteri magici, utili - presumibilmente - per la loro avventura multidimensionale.

Il terzo film della saga diretta da Jon Watts sarà collegato alle serie tv WandaVision e Loki e vedrà Spider-Man e Doctor Strange alle prese con le 'follie' del Multiverso: tantissimi i rumor sulla trama, dalla presenza di Goblin come villain principale ai ritorni di Andrew Garfield, Tobey Maguire e Charlie Cox, rispettivamente nei panni dei due precedenti Spider-Man pre-Marvel Studios e Daredevil. Confermati invece Alfred Molina come Dottor Octopus (quel Doctor Octopus della trilogia originale di Spider-Man) e Jamie Foxx come Electro (quell'Electro della saga di The Amazing Spider-Man).

La storia proseguirà in Doctor Strange in Multiverse of Madness, diretto proprio da Sam Raimi e in uscita a marzo 2022. Nel frattempo, i fan aspettano notizie: se Spider-Man: No Way Home non sarà rinviato, l'uscita è prevista per il 17 dicembre 2021.