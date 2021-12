Spider-Man: No Way Home, Peter è affranto nel nuovo poster internazionale

Sfidiamo chiunque a trovarsi nella situazione del Peter Parker di Spider-Man: No Way Home senza lasciarsi abbattere: un'identità segreta ormai svelata al mondo intero, parenti, amici e fidanzata in pericolo e un lavoro da supereroe a cui far fronte. Insomma, un quadro tutt'altro che semplice da gestire, non trovate?

Proprio su quest'aspetto sembra volersi concentrare il nuovo poster internazionale sul film con Tom Holland: mentre il nuovo spot di Spider Man No Way Home vede Electro citare gli eventi di The Amazing Spider-Man 2, infatti, la nuova locandina circolata in queste ore su Twitter ci mostra un Peter Parker di spalle, seduto a cavalcioni di un edificio e a testa bassa mentre sui grattacieli appaiono gigantografie del suo volto.

Il mondo non sembra essere più un posto tanto benevolo per il nostro Peter: lo scoop di J.J. Jameson rischia di rovinare la vita non solo al nostro giovanissimo eroe, ma anche a tutti i suoi più fedeli compagni d'avventura, da zia May a MJ, passando per il miglior amico Ned. Riuscirà Doctor Strange a tirare il nostro fuori da questo pasticcio?

Per saperne di più non resta che attendere le prossime settimane: il nuovo film dell'MCU, ricordiamo, uscirà in sala il prossimo 15 dicembre! Qui, intanto, trovate il nuovo trailer IMAX di Spider Man No Way Home.