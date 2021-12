Spider-Man: No Way Home, QUEL personaggio potrebbe tornare in altri progetti?

Nel corso della visione di Spider-Man: No Way Home, i fan dei Marvel Studios e dell'Uomo-Ragno in particolare hanno potuto apprezzare il ritorno di svariati personaggi delle saghe cinematografiche precedenti di Spider-Man e ora si stanno diffondendo numerosi rumor che vorrebbero un ulteriore ritorno di quei personaggi in progetti futuri della Sony.

Se non avete visto Spider-Man: No Way Home vi raccomandiamo di NON PROSEGUIRE NELLA LETTURA DI QUESTO ARTICOLO. Altrimenti, dopo la visione del film di Jon Watts potete procedere senza il pericolo di incappare in spoiler non richiesti.

Nel corso di Spider-Man: No Way Home abbiamo assistito al ritorno degli Spider-Man di Tobey Maguire e di Andrew Garfield, dai loro rispettivi universi al Marvel Cinematic Universe. In più, entrambi i precedenti Spider-Man cinematografici hanno di fatto "chiuso" le loro storie lasciate in sospeso nei loro film fino a questo momento.

A quanto pare, secondo gli ultimi rumor e l'opinione dello scooper Daniel Richtman, quest'ultimo avrebbe sentito dire che lo Spider-Man di Andrew Garfield potrebbe tornare nuovamente in progetti futuri legati alla collaborazione tra Marvel e Sony. "Ho anche sentito che Andrew potrebbe fare ritorno", ha scritto Ricthman su Twitter.

Molti fan sono rimasti delusi quando un terzo The Amazing Spider-Man con Andrew Garfield non si è potuto realizzare e quegli stessi fan sono andati in estasi quando lo stesso Garfield è apparso in Spider-Man: No Way Home chiudendo in maniera ideale la sua tragica storia aiutando nella sua missione lo Spider-Man di Tom Holland.

Voi che ne pensate di un possibile ritorno di Andrew Garfield in nuovi progetti legati a Spider-Man? Vorreste vedere un The Amazing Spider-Man 3 con la maturità che ha questo personaggio alla luce degli eventi di No Way Home? Fatecelo sapere nei commenti!

Intanto, per molti SpiderMan No Way Home eguaglierà Avengers: Endgame e tra questi vi è sicuramente CinemaScore, la società di ricerche di mercato che ha assegnato al film un bel A+, proprio come la pellicola in cui i nostri amati Vendicatori sono riusciti nell'intento di sconfiggere Thanos.