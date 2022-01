Spider-Man: No Way Home, QUEL personaggio era già apparso in Homecoming? La nuova teoria

Spider-Man: No Way Home ha regalato ai fan Marvel un bel po' di sorprese: tra incredibili ritorni e attesissimi esordi, il film con Tom Holland sembra destinato a venir ricordato come un vero e proprio passaggio chiave del Marvel Cinematic Universe... Nonostante, secondo alcuni, la sua importanza in fatto di 'prime volte' andrebbe ridimensionata.

Mentre sui social circola un possibile finale alternativo di Spider-Man: No Way Home, infatti, in molti si concentrano ancora sulla scena post-credit che vede la prima apparizione dell'Eddie Brock di Tom Hardy nel Marvel Cinematic Universe. Se per Brock si tratta di un esordio, però, in molti pensano che non si possa dire lo stesso, più in generale, per Venom.

Abbiamo visto, infatti, come il simbionte si lasci dietro un pezzetto di sé prima di far ritorno nel proprio universo: una situazione che ci lascia pensare che non sarà Tom Hardy a vestire i panni di Venom nell'MCU, o almeno non lui soltanto. Qualcuno, infatti, ci ricorda come il Mac Gargan visto in Spider-Man: Homecoming sia, oltre che lo Scorpion dei fumetti, anche uno dei tanti ospiti del simbionte: possibile, dunque, che il personaggio di Michael Mando sia destinato a essere il Venom targato Marvel Cinematic Universe?

Cosa ne dite? Vi sembra una soluzione plausibile? Fatecelo sapere nei commenti! Gli sceneggiatori, intanto, hanno parlato di una delle scene più emozionanti di Spider-Man: No Way Home.