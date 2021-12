Spider-Man No Way Home perde il 100% su Rotten Tomatoes: qual è il nuovo punteggio?

Spiderman No Way Home su Rotten Tomatoes aveva esordito col 100% di recensioni positive, una percentuale rarissima che però in queste ore è andata fisiologicamente a ridursi con l'aumentare del numero di articoli caricati sul portale.

Al momento in cui scriviamo, comunque, i numeri del film Marvel sono ancora impressionanti, dato che No Way Home detiene una valutazione del 94% con quasi 150 critiche: il punteggio è superiore di una sola percentuale al classico Spider-Man 2 di Sam Raimi, ma inferiore di tre rispetto al film d'animazione Spider-Man: Into the Spider-Verse. L'adattamento vincitore dell'Academy Award è attualmente il miglior film della saga da questo punto di vista, con un altissimo 97% su 393 recensioni, e qualora No Way Home non dovesse riuscire a riconquistare i punti persi - cosa ancora possibile, considerato che in molti paesi il film di Jon Watts uscirà nei prossimi giorni - il film animato con Miles Morales rimarrebbe in testa ... almeno in attesa del sequel Spider-Man: Across the Spider-Verse, in uscita nel 2022.

Cosa ne pensate della classifica di Rotten Tomatoes? Avete già visto No Way Home? Credete che meriti di stare 'al fianco' di film come Spider-Man 2 e Spider-Man: Un nuovo universo? Fatecelo sapere nella sezione dei commenti.

Per altri aggiornamenti sul film Marvel, sapete che gli incassi di Spiderman No Way Home in Italia sono già da record?