Spider-Man No Way Home, perché Peter avrà i poteri di Doctor Strange?

Il secondo trailer di Spider Man è stato pubblicato da poco, e i fan continuano a parlare del film in arrivo. In particolare un elemento ha catturato l'attenzione di tutti. Sembrerebbe infatti che Peter avrà i poteri di Strange. O meglio, dei poteri simili. Ma come è possibile, e perché? Ecco ciò che sappiamo dai vari leak.

Ovviamente non possiamo garantire l'accuratezza di queste informazioni, ma secondo quanto comunicato da One Take News, Doctor Strange farà delle modifiche alla tuta di Spider-Man, e farà sì che diventi "magica". Nel Multiverso, lo sappiamo, tutto è possibile, anche questo.

Nei vari Funko Pop si parlava della tuta integrata di Spider-Man, e nessuno capiva cosa fosse questa integrazione. Adesso sappiamo che Peter Parker riuscirà a irradiare un'energia dai suoi polsi. Secondo quanto riportato Gli spara-ragnatele nanotecnologici Iron Spider saranno trasformati in una sorta di braccialetto magico donatogli da Strange, che in verità può essere aggiunto a qualsiasi costume di Spider-Man.

Lo scopo di questo potere è quello raccogliere i cattivi del Multiverso per teletrasportarli nella prigione di Strange. Tuttavia, secondo vari leak, non durerà molto. Peter, infatti, molto probabilmente sarà responsabile della liberazione di alcuni cattivi dalla prigione di Strange, che a quel punto toglierà il nuovo potere della tuta di Peter. Ovviamente si parla di supposizioni basate su fughe di notizie, ma sembrerebbero avere senso.

Intanto, nell'attesa del nuovo film con Tom Holland, che approderà in sala il 15 Dicembre, abbiamo scoperto quando dovrebbe arrivare il trailer di Doctor Strange 2.