Spider-Man: No Way Home, perché Jamie Foxx accettò? Un dettaglio fu decisivo

Dopo aver visto, negli anni, cambiare i volti dei nostri supereroi preferiti il fandom MCU rischiava di veder andare via nel franchise anche Jamie Foxx nei panni dell'amatissimo Electro. Fortunatamente a salvare il personaggio è stato proprio uno dei produttori di Spider-Man: No Way Home!

L'attore premio Oscar ha vestito i panni del super villain dalla pelle blu in The Amazing Spider-Man 2 entrando in contatto con lo Spider-Man di Andrew Garfield. Ma per il principio del Multiverso, lo stesso Garfield non poteva mancare in No Way Home accanto ai suoi "colleghi" Tobey Maguire e Tom Holland che, non avrebbe mai pensato che un incontro tra i tre Spider-Man sarebbe mai arrivato sul grande schermo!

Se i tre Spider-Man erano essenziali nella trama dell'ultimo film con Tom Holland, No Way Home necessitava in qualche modo anche di Electro. Pare che inizialmente Jamie Foxx non fosse troppo convinto di riprendere in mano il ruolo del villain dell'MCU, ma l'intervento di Amy Pascal è stato decisivo per il ritorno di Electro in No Way Home: "Amy mi ha spiegato cosa avrebbe fatto con il franchise - ha affermato l'attore premio Oscar in un'intervista - che il film sarebbe stato grandioso e se anche il mio personaggio sarebbe stato diverso, più moderno, non avrei dovuto essere triste ma felice di aver collaborato con tutti questi incredibili attori".

Nel film del 2021, infatti, Foxx ha un aspetto molto diverso dal suo personaggio nel 2014: non ha più la pelle blu e possiede una tuta diversa avvicinandosi molto di più al look inizialmente ideato da Stan Lee e Steve Ditko nei fumetti. Non possiamo che ringraziare Amy Pascal per averci regalato un'altra incredibile performance di Jamie Foxx!

Se volete rivivere tutte le emozioni di No Way Home è disponibile il volume da collezione Spider-Man No Way Home: The Official Movie Special.