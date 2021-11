Spider-Man: No Way Home, perché i fulmini di Electro sono gialli? Le teorie dei fan

L'attesissimo Spider-Man: No Way Home, in uscita tra meno di un mese, racconterà anche l'amore tra Peter Parker e MJ, ma l'interesse dei fan è concentrato sui grandi ritorni, da quelli annunciati a quelli al momento ancora potenziali. I Marvel Studios hanno già confermato la presenza di Jamie Foxx nel ruolo di Electro.

Il trailer di Spider-Man: No Way Home, però, presenta un villain leggermente diverso da come lo avevamo lasciato in The Amazing Spider-Man 2. Ai fan, per esempio, non è sfuggito che i suoi fulmini sono di colore giallo, particolare che rende Electro più vicino alla versione dei fumetti che a quella dell'ultimo film, in cui i fulmini erano di colore azzurro/viola.

Fioccano così le teorie sul significato dei fulmini e sui possibili cambiamenti avvenuti in Electro. Se per qualcuno il personaggio di Jamie Foxx potrebbe usare la tecnologia di Stark, secondo altri i fulmini gialli indicherebbero un potenziamento dei suoi poteri, avvenuto in qualche modo prima della morte. Ma la spiegazione più semplice potrebbe essere un'altra: come abbiamo visto in Loki, possono esistere infinite varianti di ogni personaggio, e così l'Electro di Spider-Man: No Way Home potrebbe non essere lo stesso di The Amazing Spider-Man 2, e avere poteri leggermente diversi.

L'uscita nelle sale italiane di Spider-Man: No Way Home è fissata per il 15 dicembre. Siete curiosi di rivedere Electro? Quali sono le vostre aspettative sul film? Fatecelo sapere come sempre nei commenti.