Spider-Man: No Way Home, ecco perché i costumi di QUEI personaggi sono diversi

Spider-Man: No Way Home è un successo planetario e ha già superato il miliardo di dollari di incasso diventando uno dei film più remunerativi di tutti i tempi, ma i suoi segreti devono ancora essere svelati tutti. Così in una recente intervista, il supervisore agli effetti visivi della pellicola ha parlato di alcune modifiche impercettibili.

Sempre ai microfoni di Before & Afters, Kelly Port ha parlato del look riversato ai costumi degli SpiderMan di Tobey Maguire e di Andrew Garfield che appaiono nel film in una versione leggermente diversa rispetto a quelle viste nei rispettivi film originali. "Sì, li abbiamo cambiati, infatti i costumi sono diversi. Nella battaglia finale ci sono tanti scambi tra loro e cose del genere. A livello di montaggio abbiamo fatto tutto il possibile per assicurarci si vedessero il più chiaramente possibile visto che capitava li ritrovassimo tutti insieme in un unico frame. Così il pubblico poteva capire chiaramente chi era chi in quel momento".

Parlando appunto delle modiche ai costumi, Port ha continuato: "Ci siamo basati sul lavoro del reparto costumi. Penso che per la maggior parte del tempo loro si siano concentrati sui costumi originali ma comunque c'era qualche piccola variazione. Il fatto è che Tobey e Andrew provengono da due timeline un po' più in avanti nel tempo [rispetto a dove li avevamo lasciati], sono più vecchi, è passato del tempo, e loro hanno probabilmente continuato a vivere le loro vite e cambiato i loro costumi o semplicemente li hanno migliorati un po'".

Nella stessa intervista, Kelly Port ha rivelato che il duello tra Peter e Doc Ock era più lungo nelle versioni iniziali provate con gli effetti visivi allo stadio iniziale della produzione: "Ci sono state molte iterazioni pazzesche di quella sequenza che non vedranno mai la luce del giorno. Erano molto più lunghe. A un certo punto, nella versione più lunga, durava circa 15 minuti".