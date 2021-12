Spider-Man: No Way Home, la pellicola è ufficialmente certificata Fresh su Rotten Tomatoes

Spider-Man: No Way Home è finalmente uscito nei cinema il che significa che la pellicola ha affrontato l’esame su Rotten Tomatoes e lo ha passato a pieni voti. Il trequel è ufficialmente "Certified Fresh" con un punteggio di critica del 95% dopo 118 recensioni.

Diretto da Jon Watts da una sceneggiatura di Chris McKenna ed Erik Sommers, Tom Holland torna nei panni di Peter Parker con Zendaya come MJ, Jacob Batalon come Ned Leeds, Marisa Tomei come May Parker e Benedict Cumberbatch nei panni di Doctor Strange. Come rivelato nel trailer di Spider-Man: No Way Home, il film introduce personaggi di universi alternativi attraverso il multiverso live-action, tra cui Willem Dafoe che torna nei panni di Green Goblin, Alfred Molina in quelli di Doc Ock e Jamie Foxx come Electro.



"Jon Watts, che ha anche diretto i precedenti due capitoli della serie, mescola bene umorismo, azione e momenti di umanità, e mantiene il film in movimento agilmente, nonostante la sua durata di quasi due ore e mezza", ha scritto Adam Graham (Detroit News).



"Intelligente, tenero, divertente e travolgente, No Way Home è un classico istantaneo", ha scritto invece Charlotte O'Sullivan (London Evening Standard).



"I fan di Spider-Man adoreranno ciò che è in serbo per loro", continua Tom Santilli (Movie Show Plus).



Mentre alcune recensioni hanno sottolineano alcune critiche, il film alla fine sembra aver convinto tutti. "Anche con i difetti (la storia e gli effetti visivi sembrano affrettati), l'MCU ha finalmente il suo primo grande film di Spider-Man", ha scritto EJ Moreno (Flickering Myth).



Vi lasciamo con la nostra recensione di Spider-Man: No Way Home che è pronto a diventare anche il film con il maggiore incasso del 2021.