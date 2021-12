Spider-Man No Way Home pazzesco: 240 milioni negli USA, quarto esordio migliore di sempre!

Dopo i 5 record siglati in Italia da Spiderman No Way Home nel giorno di debutto, il film Sony Pictures e Marvel Studios si sta preparando a diventare anche il quarto miglior esordio di sempre negli Stati Uniti.

Nonostante la pandemia e un botteghino molto più rallentato rispetto al mercato pre-covid, infatti, le stime suggeriscono che Spider-Man: No Way Home ha guadagnato $125 milioni nel suo giorno di apertura negli Stati Uniti, siglando il secondo giorno di apertura più alto nella storia dei box office (dietro solo ad Avengers: Endgame). E in base a questo straordinario risultato, gli analisti adesso hanno rivisto le loro previsioni indicando per Spider-Man: No Way Home un primo week-end da 240 milioni di dollari. Questa cifra rappresenterebbe il quarto miglior primo weekend della storia del botteghino nord-americano, dietro a quello da $247 milioni di dollari di Star Wars: Il Risveglio della Forza. Il dato interessante, poi, è che alcuni analisti considerano il risultato de Il Risveglio della Forza ancora abbordabile per No Way Home, che quindi potrebbe perfino 'rischiare' di superare le aspettative.

Il successo di No Way Home deriva in gran parte da un palpabile senso di eccitazione da parte dei fan, principalmente a causa delle recenti voci circa le apparizioni a sorpresa di alcuni attori del passato della saga di Spider-Man. Inoltre il film è stato anche aiutato dalla spinta della critica, che ha promosso la nuova avventura del personaggio di Tom Holland in modo praticamente plebiscitario.



Per altre letture, scoprite come cambiano i villain di Spiderman No Way Home rispetto ai film originali: prima di cliccare sul link evidenziato, però, vi avvertiamo che l'articolo verso cui sarete indirizzati contiene alcuni spoiler, dunque procedete solo dopo la visione del film.