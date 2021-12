Spider-Man No Way Home, quale pandemia? E' il settimo miglior debutto di sempre in Italia!

Se il buongiorno si vede dal mattino, le previsioni al box office di Spiderman No Way Home pare che abbiano indovinato quale sarà il destino del film al botteghino: la sola partenza in Italia, infatti, è stata da record per il cinecomic Marvel con Tom Holland.

Nel suo giorno di debutto, infatti, il film Disney/Sony ha incassato la bellezza di 2,9 milioni di dollari in Italia, riuscendo a battere in un colpo solo l’intero incasso del weekend di debutto di 007 No Time to Die e arrivando quasi a pareggiare quelli di Eternals e Venom: La furia di Carnage. Già si prospetta un nuovo record per il mercato italiano in vista del week-end intero, ma intanto il nuovo capitolo della saga Marvel con Tom Holland è già l'evento dell'anno e ha siglato diversi primati.

Innanzitutto, i 2,9 milioni del giorno d'esordio permettono a Spider-Man: No Way Home di diventare il miglior debutto di sempre della saga in Italia, dato che la cifra supera, seppur di poco, i 2,7 milioni di euro con i quali aveva debuttato il 'lontanissimo' Spider-Man 3 di Sam Raimi; inoltre, questo esordio spinge il film di Jon Watts nella top ten all time dei migliori debutti di sempre al botteghino italiano.

Un risultato in linea con le aspettative, ma ugualmente sbalorditivo considerato il contesto storico in cui è stato messo a segno: quanto pensate che avrà accumulato Spider-Man: No Way Home alla fine del suo week-end di debutto? Ditecelo nei commenti. Nel frattempo, se non siete ancora andati al cinema, scoprite quante post credit ha Spiderman No Way Home e quand'è il momento giusto per alzarsi dalla poltroncina della sala.