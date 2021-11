Spider-Man: No Way Home, ecco l'orario di uscita del trailer in Italia!

L'abbiamo atteso come l'evento del secolo, quasi più dell'uscita del film stesso: il nuovo trailer di Spider-Man: No Way Home si è fatto desiderare come poche cose al mondo, con i Marvel Studios che hanno sapientemente giostrato l'hype prolungando a dismisura l'attesa. Il countdown, però, è ormai agli sgoccioli: quanto resta ancora da attendere?

Mentre Andrew Garfield nega ancora il suo coinvolgimento nel film con Tom Holland, dunque, i fan stanno letteralmente impazzendo a forza di buttare occhiatacce agli orologi: il trailer di Spider-Man: No Way Home farà infatti il suo esordio stanotte durante un grande evento per i fan organizzato a Los Angeles, con il resto del mondo che dovrà inevitabilmente adeguarsi alle leggi del fuso orario.

Meglio fare chiarezza, dunque, esattamente come sta provvedendo a fare un poster con gli orari d'uscita aggiornati ai fusi orari di tutto il mondo messo in circolazione in queste ore: per chi fosse ancora dubbioso sulla cosa, dunque, ecco la conferma che i fan italiani potranno assistere al tanto agognato trailer non prima delle 2:30 di stanotte.

Riuscirete a restare svegli o preferirete godervi il trailer durante la mattinata di domani? Fatecelo sapere nei commenti! Qui, intanto, trovate la reazione di Tom Holland e Zendaya al nuovo trailer di Spider-Man: No Way Home.