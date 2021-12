Spider-Man: No Way Home, online la clip ufficiale della scena con Doctor Strange

Mentre Spiderman No Way Home domina il botteghino domestico e internazionale, Marvel Entertainment ha pubblicato ufficialmente online una clip dal film con Tom Holland e Benedict Cumberbatch.

Fin dall'arrivo del primo trailer di Spiderman No Way Home, seppur con mille dubbi e domande, avevamo appreso che l'incidente scatenante dell'apertura delle porte al Multiverso nel film sarebbe stato un incantesimo dalle disastrose conseguenze.

Ovviamente, chi è già stato al cinema sa già cosa succede prima e dopo questa scena, ma per chi non avesse ancora avuto modo di andarci ed è curioso, o per coloro che semplicemente hanno voglia di rivedersela, Marvel ha pensato bene di fornirci il video con la sequenza dell'incantesimo in versione integrale.

"Doctor strange decide di aiutare Peter con un incantesimo ma... Non va esattamente come avevano sperato" si legge infatti nella caption del post che trovate in calce alla notizia.

E voi, cosa ne avete pensato di questa scena? E di Spider-Man: No Way Home? Fateci sapere la vostra nei commenti.

Intanto vi invitiamo a dare un'occhiata ad alcuni nostri approfondimenti come Spiderman No Way Home è il cinecomic più emozionante di sempre e Il fanservice ha davvero rovinato Spiderman No Way Home? e ovviamente a dirci cosa ne pensate e quali sono le vostre speranze per il futuro del franchise.