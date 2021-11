Spider-Man: No Way Home, da oggi disponibili le prevendite: l'annuncio social

Tom Holland e Jamie Foxx sono i protagonisti di un nuovo video pubblicato sull'account social ufficiale di Spider-Man: No Way Home, che annuncia l'inizio delle prevendite del film diretto da Jon Watts. Il momento tanto atteso dai fan è arrivato e ora è possibile acquistare i biglietti delle proiezioni in attesa dell'uscita.

L'account Twitter del terzo capitolo della saga dedicata a Spider-Man inserita nel Marvel Cinematic Universe gioca sul Cyber Monday, l'ultimo giorno della settimana del Black Friday nel quale vengono concentrati gli ultimi sconti su svariati prodotti in vendita online e al dettaglio.



La didascalia mostra delle X negative accanto alle scritte Cyber-Monday e Electro-Monday (uno dei celebri villain che faranno ritorno in No Way Home) e una spunta verde positiva accanto al termine Spider-Monday.

Non a caso i protagonisti del video sono proprio i due interpreti di Electro (il premio Oscar Jamie Foxx) e Spider-Man (Tom Holland). Su Everyeye trovate la nostra analisi del trailer di No Way Home.



E oggi, lunedì 29 novembre, è proprio uno Spider-Monday perché i fan potranno acquistare il loro biglietto in vista dell'uscita del film nelle sale: il 15 dicembre è la data da segnare in agenda per il pubblico italiano, mentre negli Stati Uniti verrà distribuito due giorni dopo, il 17 dicembre.



Oggi inoltre potrebbe esserci una sorpresa per i fan di Spider-Man come ha commentato ieri Erik Davis.