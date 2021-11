Spider-Man No Way Home, le nuove teorie su Doctor Strange lo collegano al Raimiverse

Nell'attesa del secondo trailer di Spider Man No Way Home, i fan continuano a creare teorie sulla base del materiale pubblicato. Diversi i personaggi coinvolti nelle varie speculazioni. Ad esempio l'ultima teoria coinvolge Doctor Octopus e Iron Man. Adesso ne spunta un'altra su Doctor Strange.

In molti su reddit si chiedono infatti: E se Doctor Strange combattesse la versione di se stesso che esisteva in Spider-Man 2 di Sam Raimi? Tutto è nato da una singola battuta nel film, pronunciata da Jonah Jameson. In un dialogo in cui si nomina Doctor Octopus, vengono fatti diversi nomi papabili, tra cui viene citato anche "Doctor Strange". Un nome ideale... ma è preso, come fa notare Jameson.

Questo ovviamente crea diverse opzioni, considerando il multiverso in cui ci troviamo. Infatti a questo punto c'è la possibilità che Doctor Strange debba anche combattere contro se stesso. Oppure unirsi al suo alter-universo-ego per salvare in qualche modo la situazione e ripristinare la linea temporale. Un'opzione, la seconda, che ci rassicura di più.

Tuttavia Jonah Jameson potrebbe anche star parlando del Doctor Strange del MCU, quello che conosciamo noi. È infatti del tutto possibile che Benedict Cumberbatch sia andato nel Raimiverse ad un certo punto e si sia imbattuto in Jameson prima che tornasse nel MCU.

Cosa ne pensate di questa teoria? Fatecelo sapere nei commenti!