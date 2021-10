Spider-Man: No Way Home, nuove foto: Peter affronta Dottor Octopus, trailer 2 in arrivo?

Grazie ad Empire possiamo mostrarvi due nuove foto ufficiali di Spider-Man: No Way Home, pubblicate in queste ore in esclusiva dal celebre magazine hollywoodiano.

Nella prima immagine, che potete trovare in calce all'articolo, vediamo Spider-Man scappare da uno scatenato Dottor Octopus, in quella che sembrerebbe essere un'estensione della 'scena della superstrada' già intravista nel trailer di Spiderman No Way Home. Nella seconda invece Peter indossa il costume da supereroe ma è privo di maschera: in questo caso è difficile stabilire il contesto della sequenza, con il protagonista interpretato da Tom Holland fermo su quella che sembrerebbe essere una sorta di piattaforma tecnologica.

Le immagini arrivano dopo la recente pubblicazione della nuova cover di Empire di Spiderman, che potrebbe aver modificato i piani di marketing della Sony: il noto insider Daniel Richtman, che qualche giorno fa aveva anticipato che i fan avrebbero dovuto aspettare più del previsto per il secondo trailer di Spider-Man: No Way Home, in queste ore ha ritrattato la sua posizione, affermando che la corposa anteprima di Empire potrebbe accelerare i tempi di pubblicazione. La data dell'uscita del nuovo trailer dunque rimane ancora incerta, ma i fan tengono le dita incrociate.

Ricordiamo che Spider-Man: No Way Home ha una data d'uscita fissata per il 17 dicembre prossimo, e inizialmente gli insider avevano previsto un nuovo trailer tra la fine di ottobre e l'inizio di novembre. Secondo voi quando uscirà? Azzardate un'ipotesi nei commenti!