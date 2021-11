Spider-Man: No Way Home, nuove foto leak! E si, ci sono tutti i supereroi che volete

Chiunque sia il misterioso Ethan Hunt nascosto negli uffici della Sony Pictures, non ha ancora finito: dopo il leak sulla scena post credit di Venom La furia di Carnage, infatti, sul web sono trapelate pochi minuti fa delle immagini tratte dall'attesissimo Spider-Man: No Way Home.

E si, come facilmente intuibile dal titolo anti-spoiler che abbiamo scelto per lanciare questa notizia, le immagini mostrano tutti i supereroi che state cercando: il post in calce all'articolo infatti mostra una volta per tutte gli attesissimi ritorni di Tobey Maguire, Andrew Garfield e Charlie Cox, nei panni rispettivamente di Spider-Man, Spider-Man e Matt Murdock, avvocato di Hell's Kitchen.

Al momento non è dato sapere se Charlie Cox indosserà anche i panni di Daredevil nel corso della narrazione, ma quel che è certo è che il Peter Parker di Tom Holland avrà l'onore di 'lavorare' fianco a fianco anche ai Peter Parker di Maguire e Garfield: l'immagine leak infatti mostra i tre supereroi fianco a fianco su quella che sembrerebbe la sommità di un ponte di New York, tutti e tre non hanno la maschera ma indossano i rispettivi costumi di Spider-Man.

Insomma, da tempo ormai è diventato chiaro come i rumor sul ritorno di Andrew Garfield, Tobey Maguire e Charlie Cox fossero più di semplici voci di corridoio, e il nuovo poster di SpiderMan No Wa Home con Green Goblin della trilogia di Sam Raimi non ha fatto che corroborare le numerose teorie che avvolgono l'attesa per il film. Naturalmente fino a quando un nuovo trailer (o il film stesso) non confermerà effettivamente il coinvolgimento degli attori nel progetto, tutte queste foto leak dovranno ancora essere considerate con sospetto, ma molti aspetti delle immagini corrispondono ad altre foto ufficiali e o dettagli noti grazie ad interviste pubblicate nelle settimane passate, cosa che sicuramente conferisce una buona dose di credibilità al materiale trapelato. Voi che ne pensate?



Ricordiamo che Spider-Man: No Way Home arriverà in Italia il 16 dicembre, un giorno in anticipo rispetto alla data d'uscita nord-americana.