Spider-Man: No Way Home, nuove foto con Dottor Octopus! Empire conferma Sandman e Lizard?

A pochi giorni dalle prime foto di SpiderMan No Way Home pubblicate in esclusiva dalla rivista Empire, sono emersi su Twitter nuovi scatti dall'interno della rivista che hanno mostrato ai fan porzioni dell'articolo.

Nel tweet che trovate in calce, ad esempio, possiamo notare nuovi scatti del Dottor Octopus di Alfred Molina, uno dei quali mostra il villain intrappolare lo Spider-Man di Tom Holland con una 'mossa' che i fan gli hanno già visto fare contro lo Spider-Man di Tobey Maguire nel secondo film della trilogia di Sam Raimi. Oltre a queste foto inedite, di certo interessanti, la vera chicca si nasconde però tra le righe ... letteralmente!

Cliccando sulla prima delle quattro immagini e strizzando gli occhi sulla scritta che compare in basso, presa dall'articolo d'anteprima esclusiva pubblicato tra le pagine di Empire, si può chiaramente leggere la scritta "Worlds which include Rhys Ifans' The Lizard, Thomas Haden Church's Sandman and Jamie...". Il riferimento è chiaro ed è rivolto a Lizard, Sandman ed Elettro (Jamie Foxx): finora gli attori Thomas Haden Church e Rhys Ifans erano stati solo al centro dei numerosi rumor sulla trama di SpiderMan No Way Home, e l'articolo di Empire rappresenta la prima menzione ufficiale del loro coinvolgimento (trattandosi di un'anteprima fornita ad Empire direttamente da Sony/Disney e Marvel Studios, è improbabile che si tratti di un'invenzione dell'autore).

Insomma, l'attesa per il trailer di SpiderMan 3 non fa che aumentare: pensate che il filmato promozionale svelerà definitivamente le carte in tavola della Sony e dei Marvel Studios? Staremo a vedere, come sempre rimanete sintonizzati.