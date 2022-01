Spider-Man: No Way Home, le nuove concept art dello scontro finale

A quasi un mese dal debutto in sala di Spider-Man: No Way Home, il più recente capitolo della trilogia di Spider-Man con Tom Holland sta sbaragliando ogni record al box office (addirittura No Way Home ha superato Titanic nella top 10 degli più alti incassi USA di sempre) ma nel frattempo stiamo scoprendo qualche particolare in più sul processo creativo anche grazie a queste due nuove concept art!

L'artista Marek Okon ha condiviso sul suo profilo Twitter alcune concept art di Spider-Man: No Way Home che ha realizzato nelle prime fasi dello sviluppo del film. Potete vedere le opere nel tweet a fine articolo, accompagnate dai commenti dell'artista che spiega di volta in volta lo scopo per il quale sono state realizzate.

La prima concept art mostra lo Spider-Man di Tom Holland sospeso in aria durante uno scontro con il Goblin di Willem Dafoe, sullo sfondo la nuova Statua della Libertà: "Con queste immagini stavamo esplorando le ipotesi sullo svolgimento della battaglia e l'aspetto delle impalcature sullo sfondo".

Nella seconda illustrazione vediamo le impalcature che circondano la Statua della Libertà da un'altra angolazione e l'autore rivela: "Una delle idee per la battaglia finale di Spider-Man No Way Home era di far bruciare lentamente le impalcature fino alla distruzione, così che mentre lo scontro andava avanti venisse svelata la Statua della Libertà al di sotto" ha rivelato Marek Okon.

Grazie a queste nuove rivelazioni sulla fase di sviluppo del film appare chiaro fin dall'inizio l'idea era che Green Goblin fosse il villain principale di Spider-Man: No Way Home. Nei giorni scorsi Willem Dafoe ha rivelato che per realizzare il costume di Goblin in SpiderMan No Way Home la produzione ha scelto di ascoltare i fan.