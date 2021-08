Spider-Man: No Way Home, avete notato Damage Control e FEAST nel trailer Marvel?

Il trailer di Spider-Man: No Way Home è finalmente arrivato in rete, e come previsto ha già dato il via alle speculazioni riguardanti la trama sul Multiverso. Oltre alle sorprese clamorose come il ritorno di Goblin, tuttavia, il filmato presenta dei piccoli easter egg che a molti sono sfuggiti.

Uno di questi è stato segnalato dal sempre puntuale Murphy's Multiverse e riguarda la F.E.A.S.T., organizzazione di accoglienza per senzatetto il cui acronimo sta per Food, Emergency, Aid, Shelter, Training. Si tratta di una location ricorrente nei fumetti e persino nel videogioco di Spider-Man targato Insomniac, e la sua scritta può essere notata sullo sfondo durante una sequenza in cui vediamo il ragnetto durante una sorta di inseguimento con indosso la tuta nera e oro.

Tra le altre cose, inoltre, alcuni fan non hanno potuto fare a meon di notare che l'agente che interroga Peter in una scena del trailer non è un vero e proprio poliziotto, bensì un dipendente della Damage Control, organizzazione introdotto in Spider-Man: Homecoming che si occupa di porre rimedio ai disastri combinati dalle persone con superpoteri.

Diretto da Jon Watts, il film uscirà nei cinema italiani a Natale 2021. Intanto, vi lasciamo a due indizi scovati nel trailer di Spider-Man: Far From Home.