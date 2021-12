Spider-Man: No Way Home, avete notato il cameo di quella star di Ted Lasso?

Sta facendo parlare di sé in lungo e in largo, in ogni modo possibile, Spider-Man: No Way Home, ultimo film dell'MCU in uscita e terzo dedicato allo Spidey di Tom Holland. E per chi non sia rimasto troppo attonito nel finale, farà sicuramente piacere ritrovarvi l'attore di una serie pluripremiata come Ted Lasso.

Il film più epocale sull’Uomo Ragno è finalmente nei cinema. Sta infrangendo qualunque record al botteghino Spider Man No Way Home, oltre ad essere un grande successo di critica e pubblico. Il nuovo film Marvel è attualmente "Certified Fresh" su Rotten Tomatoes con un punteggio della critica del 94% dopo 275 recensioni e un impressionante punteggio del pubblico del 99% dopo oltre 10.000 recensioni.

Il film è il trend del momento sui social media, con i fan che parlano di tutto, dai cattivi di ritorno dei passati film di Spider-Man al teaser della scena post credit di Spider Man No Way Home, strettamente legato al futuro del Multiverso e Doctor Strange. Il film presenta anche una scena dei titoli di coda piuttosto divertente e include un attore di un amato programma televisivo. Avvertimento, seguono spoiler!

La prima scena post credit a metà dei titoli di coda riprende da dove quella di Venom: La Furia di Carnage è stata interrotta. Con Eddie Brock (Tom Hardy) e Venom nell'MCU. Tuttavia, a differenza di Green Goblin (Willem Dafoe), Dock Ock (Alfred Molina), Electro (Jamie Foxx), Sandman (Thomas Hayden Church) e Lizard (Rhys Ifans), Eddie e Venom si ritrovano nell'hotel tropicale in cui sono stati trasportati.

La scena esilarante presenta un barista che spiega Thanos e i Vendicatori a Eddie, che fatica a credere che ci siano alieni che siano spinti da altri motivi oltre quello di mangiare cervelli. Nel caso foste stati troppo distratto dall'idea di Tom Hardy nell'MCU, potreste esservi persi il fatto che il barista non fosse altri che Cristo Fernández, meglio noto per aver interpretato Dani Rojas in Ted Lasso.

Per fortuna, i fan della serie non dovranno aspettare troppo a lungo per vedere Dani e il resto di Richmond di nuovo in azione. Durante una recente intervista a The Late Late Show With James Cordon, Hannah Waddingham (Rebecca Welton) ha rivelato che la terza stagione dello show andrà presto in produzione. Ted Lasso è l'ultima serie agrodolce di Bill Lawrence, l'uomo che ha inventato e sviluppato Scrubs, Cougar Town e Spin City, tre serie di grande successo basate sulla stessa ricetta di quest'utlima: mescolare risate e comicità "realistica" con un elemento di forte umanità.

Il cuore pulsante di Ted Lasso, ben più della cornice narrativa, sono i personaggi e i loro rapporti. Con protagonista - e ideatore - Jason Sudeikis, che riprende il suo ruolo interpretato per la prima volta in una serie di promo per la copertura della Premier League, la serie racconta di un allenatore di football americano. Costretto a trasferirsi in Inghilterra si troverà a dover fare i conti con una disciplina completamente diversa oltreché una direzione calcistica meno morbida. Distribuita su Apple TV+ è una delle serie più premiate degli ultimi anni.