Spider-Man: No Way Home, non avete mai visto un poster fan-made così bello!

Dopo le anticipazioni di di Spiderman fatte da Jamie Foxx sulla sua pagina ufficiale del social network Instagram, continuiamo a parlare di No Way Home spostandoci però su Twitter, dove è stato pubblicato un nuovo poster fan-made che vi lascerà senza fiato.

La locandina, visibile come sempre in calce all'articolo, mostra ovviamente i tre Spider-Man di Tom Holland, Tobey Maguire e Andrew Garfield in quella che sembrerebbe una rivisitazione della famosa scena finale del trailer di Spiderman No Way Home, quando il Peter Parker del MCU si scaglia (da solo, per adesso...) contro i numerosi avversari in arrivo dalle più disparate dimensioni parallele. Nella locandina i tre supereroi affrontano un enorme faccione di Green Goblin, dal quale poi si diramano le quattro braccia del Dottor Octopus, la coda di Lizard, la mano dell'Uomo Sabbia e le saette di Electro.

Ricordiamo che tutti questi villain sono stati mostrati ufficialmente nel filmato promozionale del prossimo film Sony Pictures canonico nel Marvel Cinematic Universe, dal quale però secondo molti sarebbero stati rimossi digitalmente Tobey Maguire e Andrew Garfield: tuttavia, nel trailer sono comunque rimasti alcuni indizi della loro presenza nel film, ormai più che rumoreggiata.

Spider-Man: No Way Home uscirà il 15 dicembre nelle sale cinematografiche italiane. Quali sono le vostre aspettative per il film ? Ditecelo nella sezione dei commenti.