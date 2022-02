Spider-Man: No Way Home, New York è stata ricreata digitalmente: ecco come

Al giorno d'oggi siamo ormai inondati da produzioni che utilizzano gli effetti speciali, quelle del MCU su tutte e a quanto pare, Spider-Man: No Way Home non è stata da meno. L'ultimo film con Tom Holland è arrivato addirittura a ricreare digitalmente parte della città di New York.

A causa dell'enorme sequenza di combattimenti sul ponte della Grande Mela, i Marvel Studios sono stati costretti a ricostruire in CGI una grande porzione del territorio, circa due miglia quadrate e mezzo, per l'esattezza, a cui naturalmente sono state aggiunte immagini reali della città prese dall'alto.

"Il ponte stesso dall'inizio alla fine è molto, molto preciso, come se fosse letteralmente basato su una scansione, è stato realizzato per grazie alla fotogrammetria realizzata attraverso delle riprese in elicottero", ha detto Scott Edelstein di Digital Domain. "Abbiamo cercato di essere il più fedeli possibili e anche se ti allontani di molto riesci ad individuare tutti i dettagli. Abbiamo scelto di riferirci a Google Earth e altri dati stradali per posizionare precisamente tutti gli oggetti e tutti i dettagli, l'altezza delle cose e così via".

E mentre si continua a discutere del futuro di Garfield e Maguire dopo Spider-Man: No Way Home, possiamo immaginare quanto sia stata dura ricreare gran parte della città di New York digitalmente.

"Abbiamo letteralmente iniziato a costruire il nostro mondo e poi ogni giorno renderizzavamo ciò che avevamo e lo confrontavamo con l'immagine reale che abbiamo scattato" ha aggiunto.

Intanto, continua la discussione per la nomination mancata per Spider-Man: No Way Home. In molti si aspettavano infatti che questa pellicola venisse candidata nella categoria Miglior Film ma ha invece ricevuto solo per i migliori effetti speciali.