Spider-Man: No Way Home, tutti i nemici confermati nel cinecomic con Tom Holland

Mentre attendiamo il secondo trailer di Spider Man No Way Home, arriva una notizia non molto positiva per il nostro protagonista: due nuovi villain sono stati confermati come parte del film. Questo porterebbe Peter Parker a doversi scontrare contro ben sei cattivi: di chi si tratta? Scopritelo con noi.

Il primo è Doctor Octopus, portato sullo schermo da Alfred Molina. Si tratta di uno dei nemici principali di Peter Parker, che è già apparso in altre quattro pellicole, compreso il film d'animazione del 2018. Sono tante le teorie intorno a Doctor Octopus in No Way Home, che lo collegano addirittura ad Iron Man. Ma chi è il nemico di Spider-Man? Il suo vero nome è Otto Gunther Octavius, ed è uno scienziato di un universo alternativo che ha ben quattro tentacoli artificiali fusi al suo corpo in seguito a un incidente. In molti hanno ipotizzato che la storia di Otto Octavius, presunto morto, possa ricominciare proprio dal momento della sua dipartita nel fiume Hudson mentre saluta Peter. In tanti, quando hanno letto della notizia del ritorno, si sono chiesti come faccia ad essere ancora vivo. Non bisogna dimenticare che siamo in un Multiverso!

Un altro grande nemico storico di Spider-Man, vera propria nemesi del nostro eroe, che farà il suo ritorno è il Goblin di Willem Dafoe. Il suo vero nome è Norman Osborn, e si tratta di un ricco imprenditore e scienziato che ha fondato la Osborn Chemical. Molti si sono chiesti: perché Norman odia Peter Parker? La radice di questa rivalità nasce nei fumetti, dove è proprio Norman a spiegarla. Infatti in uno scontro Spider-Man scopre la vera identità di Goblin, e la battaglia termina con un'amnesia di quest'ultimo e Spider-Man che lo lascia andare perché capisce di essere di fronte a un uomo mentalmente disturbato. Tuttavia Norman riacquista la memoria, e diventa il nemico numero 1 di Spider-Man. Il suo rapporto con Peter era molto particolare, perché lo considerava come un figlio prima di sentirsi abbandonato da lui dopo avergli confessato il suo segreto. Il suo potenziamento fisico e lo squilibrio mentale che vediamo nei film precedenti, derivano proprio da un composto ideato da Osborn stesso.

Un altro personaggio confermato da tanto è quello interpretato da Jamie Foxx, Electro. Questo cattivo è un membro fondatore del gruppo di supercriminali Sinister Six, apparso già in The Amazing Spider-Man 2. Il suo vero nome è Maxwell Dillon, e come vediamo nel film diventa Electro dopo che viene fulminato dalla corrente che fluisce fuori da alcuni cavi, e cadendo poi in una vasca di anguille elettriche nel posto in cui lavora. Dopo una vita nell'ombra da fan di Spider-Man, diventa suo nemico quando quest'ultimo gli ruba la scena che si è preso con i suoi nuovi poteri. A differenza del fumetto il personaggio resta perennemente nello stadio elettrico, e non può trasformarsi in umano a suo piacimento.

Sul nuovo numero di Empire si è parlato anche del ritorno di Lizard aka Curtis Connors e Sandman aka Flint Marko. Il primo è il nemico principale del The Amazing Spider-Man del 2012, in cui è uno scienziato che lavora alla Oscorp e che sta conducendo delle ricerche sulla Genetica e sugli incroci tra specie per riuscire a trovare un modo per farsi ricrescere il braccio destro, perduto durante la guerra. Una volta trovato un siero, Connors decide di non testarlo prima sugli umani, ma se lo inietta. E' così che si trasformerà in seguito nel suo alter ego, Lizard, un'enorme lucertola. L'uomo, comprese le potenzialità del siero, desidera trasformare tutti in lucertole. Ovviamente verrà fermato. Bisogna ricordare però che è uno dei nemici più insidiosi di Spider-Man, poiché agile e forte e con una mutazione sempre in atto.

Sandman invece lo abbiamo visto nello Spider-Man 3 del 2007 di Sam Raimi. Qui l'uomo diventa un cattivo per necessità, per pagare le cure della figlia malata, e si allea con Venom. Come vediamo nel film Marko si è trasformato in Sandman dopo essere stato investito da un'esplosione nucleare che ha mischiato le sue molecole con la sabbia. Anche in questo caso si tratta di un personaggio sicuramente insidioso.



Qual è il villain che desiderate vedere di più fra questi? Scrivetelo nei commenti!