Spider-Man: No Way Home, Ned terzo incomodo nel nuovo teaser con Zendaya e Tom Holland

Tom Holland, Zendaya e Jacob Batalon sono i protagonisti di questo nuovo teaser internazionale di Spider-Man: No Way Home, nel quale Ned potrebbe fare un pochino più attenzione quando si trova nei paraggi della coppia del momento...

Tra Peter e MJ non mettere il dito... Ma se sei Ned è tutto perdonato. O quasi?

In questo nuovo teaser di Spider-Man: No Way Home il personaggio di Jacob Batalon non sembra cogliere l'atmosfera romantica venutasi a creare tra i suoi due amici in un secondo di rara tranquillità, regalandoci uno spassoso momento di comic relief in quel che si prospetta un film parecchio intenso.

Dai vari video promozionali di Spider-Man No Way Home condivisi finora abbiamo appreso infatti che nemici da tutto il Multiverso giungeranno nella realtà del Peter Parker di Tom Holland, e chi può dire quali saranno le conseguenze.

Di certo accadrà qualcosa di grosso, ma assisteremo alla morte di qualcuno (i fan di Spiderman puntano su Zia May, anche se MJ non sembra passarsela bene nel secondo trailer di Spiderman No Way Home)?

È ancora presto per poterlo dire, ma il momento in cui tutto sarà rivelato non tarderà ad arrivare, perché Spider-Man: No Way Home approderà il 15 dicembre sugli schermi italiani.