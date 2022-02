Spider-Man No Way Home, Ned diventerà davvero un villain? Parliamone

Secondo molti Spider-Man No Way Home avrebbe gettato le basi per il futuro di Ned. Tante, infatti, le speculazioni su Ned prima dell'arrivo del film, in cui i fan ipotizzavano che il giovane si sarebbe trasformato in un villain proprio nel corso di questo capitolo. Così non è stato, ma una scena potrebbe averci fatto comprendere il suo futuro...

La scena in questione è quella in cui Ned si trova in una stanza con i tre Peter, e preso dalla curiosità inizia a fare loro delle domande. Quando si ritrova a parlare con il Peter di Maguire, quest'ultimo gli rivela che anche lui aveva un migliore amico, che però lo ha tradito e ha provato a ucciderlo, fallendo. Questo racconto ha turbato profondamente Ned, che da quel momento in poi ha iniziato a comportarsi in modo molto strano con il suo miglior amico. Questo perché il giovane ha immaginato che ci fosse una sorta di "copione" in ogni universo, e che quindi la cosa potrebbe ripetersi, anche se lui sa bene che non tradirebbe mai Peter.

In seguito Ned scopre di poter aprire dei portali con l'anello di Doctor Strange, cosa che stupisce anche lo stregone, e che dimostra che c'è qualcosa in lui. Tutto ciò ha portato i fan a pensare ai fumetti, dove per un certo periodo il personaggio si trasforma in Hobgoblin a causa di un lavaggio del cervello, diventando ufficialmente un membro dei Sinistri Sei, dunque un nemico di Spider-Man. Considerando questi elementi e il finale di No Way Home, molti si sono allora chiesti: Ned diventerà un villain nei film futuri? Probabilmente sì.