Spider-Man No Way Home, neanche a dirlo il profitto di Sony è da super: oltre 600 milioni!

Spiderman No Way Home è il film dei record di Sony, ma in queste ore Deadline ha segnalato i profitti lordi che il film co-prodotto con i Marvel Studios ha portato nelle casse della major: e, come ci ha abituato il cinecomic con Tom Holland, pure in questo caso i numeri sono da capogiro.

I margini di profitto di un blockbuster non sono affatto semplici da calcolare, e considerate le ingenti spese di marketing e tanti altri fattori non basta detrarre il costo budget dal totale incassi al botteghino per conoscerli. Tuttavia negli scorsi mesi, essendo diventato il sesto titolo con il maggior incasso nella storia del cinema, è stato via via più chiaro che Spider-Man: No Way Home avrebbe ingrossato e non di poco le casse della Sony, nonostante un budget stimato da $200 milioni (ai quali, ripetiamo, vanno aggiunti i costi di marketing, di promozione e di distribuzione, aumentati a causa della pandemia e i numerosi rinvii del film).

A quanto pare, comunque, grazie agli stratosferici incassi da $1,9 miliardi No Way Home produrrà un profitto superiore a $610 milioni, come rivelato in un nuovo rapporto di Deadline: una volta che Marvel e Sony avranno diviso quella cifra secondo i termini del loro accordo, ogni parte coinvolta nel nuovo film di Spider-Man sicuramente tornerà a casa con un bell'assegno. Da notare, tra l'altro, che in base a queste cifre Spider-Man: No Way Home ha realizzato un profitto maggiore rispetto a quello che la stragrande maggioranza dei film hanno incassato nelle sale nell'era del box office post-pandemia, il che rende il risultato ancora più amazing.

Nel frattempo, dal CinemaCon di Las Vegas Sony sta andando alla grande con gli annunci: in queste ore infatti sono stati svelati il nuovo spinoff di Spiderman El Muerto, Venom 3 e il titolo ufficiale del terzo film animato della saga Spider-Verse dedicata alle avventure di Miles Morales. Cliccate sul link evidenziato per saperne di più!