Spider-Man: No Way Home nasconde un easter-egg sulla serie di Daredevil di Netflix?

In una recente intervista promozionale Vincent D'Onofrio ha confermato che Kingpin di Hawkeye è lo stesso di Daredevil, cosa che renderebbe la serie Netflix definitivamente canonica all'interno del Marvel Cinematic Universe: ma la cosa vale anche per il Matt Murdock di Spider-Man: No Way Home?

Teoricamente si, tenendo conto delle dichiarazioni di D'Onofrio, ma un nuovo easter-egg scoperto nel film con Tom Holland potrebbe fornire la prova definitiva in tal senso. L'easter-egg relativo al Daredevil di Netflix in Spider-Man: No Way Home arriva nel finale del film, quando MJ (Zendaya) consegna a Peter una tazza di caffè nel bar in cui lavoro: la tazza da caffè è griffata con l'iconica scritta "We are Happy to Serve You", un oggetto mostrato più volte nella serie di Daredevil prodotta da Netflix.

L'apparizione di Charlie Cox nei panni di Matt Murdock in Spiderman No Way Home è stata 'breve ma intensa': nell'unica scena in cui compare, Matt è l'avvocato di Peter, zia May e Happy Hogan, e oltre a dispensare consigli legali dà un rapido sfoggio dei suoi poteri quando, nonostante la sua cecità, afferra al volo un mattone che qualcuno lancia contro la finestra di casa Parker. Peter rimane stupefatto e insospettito, ma Matt sdrammatizza con una battuta già iconica.

Secondo voi Daredevil e Spider-Man interagiranno in futuro nel Marvel Universe? Ditecelo nei commenti. A tal proposito, secondo nuove indiscrezioni emerse in queste ore Daredevil tornerà in tantissime serie tv Marvel in uscita su Disney+.