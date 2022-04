Spider-Man No Way Home nasce un easter egg a Spider-Man 2 che nessuno aveva notato

I fan non sono contenti per l assenza di scene aggiuntive nell edizione home video di Spiderman No Way Home, tuttavia la versione casalinga del film del Marvel Cinematic Universe include comunque diverse chicche che vale la pena scoprire.

Tra queste, ad esempio, c'è un curioso easter egg dedicato a Spider-Man 2 di Sam Raimi che nessuno aveva notato finora: come forse ricorderete, nel capolavoro con Tobey Maguire, durante la celeberrima sequenza del treno in corsa, Peter ha difficoltà a vedere attraverso le lenti danneggiate della maschera, dunque taglia la testa al toro e se la toglie istintivamente senza pensare a proteggere la sua identità segreta di fronte a tutti i passeggeri del vagone. Quando finalmente riesce a fermare il treno sviene per la fatica, ma i cittadini di New York lo prendono al volo impedendogli di cadere dalla carrozza e lo distendono a terra per dargli il tempo di riprendersi. Potendo vedere Spider-Man ben in volto, uno di loro mormora meravigliato: "È solo un ragazzo ... avrà l'età di mio figlio."

Questa battuta è stata omaggiata all'inizio di Spider-Man: No Way Home, quando l'identità del Peter Parker di Tom Holland viene rivelata. di New York. Come evidenziato dalla nuova featurette esclusiva di Collider disponibile in calce all'articolo, infatti, mentre Peter si fionda su MJ per prenderla e andare via uno dei newyorkesi intorno ai protagonisti esclama: "Sei solo un ragazzo!" La battuta non è casuale ed è stata intenzionalmente ripresa da Spider-Man 2.

Lo avevate notato? Ditecelo nei commenti? Per altre letture, ecco tutte le scene eliminate di Spiderman No Way Home di cui siamo a conoscenza.