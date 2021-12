Spider-Man No Way Home, quali sono i Multiversi della saga? Facciamo chiarezza

Dopo aver dato un'occhiata alla nuova foto ufficiale di Spiderman No Way Home, nella quale il Peter Parker di Tom Holland combatte il Dottor Octopus di Alfred Molina, proviamo a rispondere ad una domanda assillante dei fan: quali sono i Multiversi della saga di Spider-Man?

Com'è ormai arcinoto, infatti, No Way Home metterà Spider-Man (e Doctor Strange) di fronte ai pericoli del Multiverso, con numerosi personaggi di diverse realtà alternative collideranno all'interno del Marvel Cinematic Universe: ma esattamente quanti universi di Spider-Man esistono per la Sony in questo momento? Ha provato a rispondere Amy Pascal in una recente intervista promozionale con Fandango:

"C'è l'universo Marvel, poi ci sono i film animati dello Spider-Verse, e infine c'è l'altro universo in cui si trovano tutti i personaggi Sony, come Venom, Morbius e Kraven. Siamo molto rispettosi dei diversi canoni di ciascun universo e lavoriamo tutti insieme come una sola squadra nonostante le diverse necessità. Penso che in futuro avremo molte opportunità di esplorare quei mondi perché si tratta di una strategia molto interessante. Gli universi paralleli creano molte storie che vale la pena raccontare, e non per forza ogni singolo film dovrà fare riferimento al Multiverso: semplicemente queste realtà parallele esistono in maniera indipendente l'una dall'altra, e a volte possono incontrarsi."

Dunque, ricapitolando, per la Sony al momento esistono tre 'grossi universi narrativi', il MCU, lo Spider-Verse animato e l'universo Sony di Venom e Morbius: dunque come mai Michael Keaton compare nel trailer del film con Jared Leto? Da quale universo arriveranno i tanti personaggi che i fan rivedranno in No Way Home? Domande per le quali al momento non sembrerebbe esserci una risposta secca, e la speranza per gli appassionati è che il prossimo film della saga con Tom Holland possa arrivare a fare definitivamente chiarezza. Ma nel frattempo diteci cosa ne pensate nella sezione dei commenti!

Nel frattempo, leggete le recenti dichiarazioni di Kirsten Dunst sul ritorno di Mary Jane.