Spider-Man No Way Home, quali saranno le motivazioni di Octopus?

Come abbiamo visto nel trailer di Spider Man No Way Home, un personaggio farà il suo ritorno: Doctor Octopus. Secondo molti nella nuova pellicola il villain potrebbe ritrovarsi ad aiutare Peter, ma le prime immagini che abbiamo visto suggeriscono altro. Quali potrebbero essere i suoi obiettivi e le sue motivazioni in No Way Home? Scopriamoli.

In primis bisogna precisare che si tratta del Doctor Octopus del film di Sam Raimi, che dovrebbe essere morto, ma con il Multiverso si sa che nessuno muore mai davvero. Recentemente lo abbiamo visto nelle foto da Spider Man No Way Home insieme a Doctor Strange.

Come immaginiamo, la trama del film dovrebbe ruotare intorno a Peter che cerca l'aiuto di Stephen Strange, che deve far sì che tutti dimentichino la sua identità rivelata in Civil War. Si tratta infatti di una situazione che potrebbe metterlo in pericolo. Spidey sarebbe a quel punto costretto a fare un patto con il diavolo il cui prezzo da pagare sarebbe quello di avere i suoi più grandi nemici alle calcagna. E' qui che entra in gioco Doctor Octopus insieme agli altri cattivi. Tra lui e Spider Man c'è un'antica rivalità, anche se nelle pellicole precedenti il villain interpretato da Molina non si era confrontato con lo Spider-Man di Tom Holland. Nel cinema questa rivalità affonda le radici in Spider-Man 2, dove l'uomo ragno gli impedisce di raggiungere il suo obiettivo e dove Doc Ock era giunto persino a una redenzione.

Proprio questo finale ha convinto tutti che il personaggio di Molina potrebbe essere un alleato nella nuova pellicola, ed è una possibilità aperta. Certo probabilmente nelle prime battute del film non sarà così, considerando ciò che abbiamo visto.

Voi con quale teoria siete d'accordo? Scrivetelo nei commenti