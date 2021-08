Spider-Man: No Way Home, è il momento: godetevi il trailer ufficiale del nuovo film Marvel

Dopo il clamoroso trailer leak e i divertenti meme su Kevin Feige, è finalmente arrivato il momento di godersi il trailer ufficiale di Spider-Man: No Way Home.

Nelle scorse ore, Sony e Marvel hanno adottando misure rapide e tempestive per impedire la diffusione del trailer pirata, ma ovviamente la migliore strategia è stata quella di pubblicare la versione ufficiale del filmato, che come al solito potete godervi comodamente all'interno dell'articolo.

Ricordiamo che Spider-Man: No Way Home riprenderà poco dopo gli eventi di Spider-Man: Far From Home e includerà i ritorni di Tom Holland come Peter Parker/Spider-Man, Zendaya come MJ, Benedict Cumberbatch come Doctor Strange, Jacob Batalon come Ned Leeds, Marisa Tomei come zia May, JB Smoove come Julius Dell, Tony Revolori come Flash Thompson, Angourie Rice come Betty Brant e Hannibal Buress come Coach Wilson. Nel cast anche gli attesissimi ritorni di Jamie Foxx come Electro di The Amazing Spider-Man 2 e Alfred Molina come Doctor Octopus da Spider-Man 2. Inoltre, i rumor vorrebbero anche i ritorni di Tobey Maguire, Andrew Garfield, Kirsten Dunst, Willem Dafoe e Charlie Cox nei panni dei loro personaggi originali dei precedenti film di Spider-Man della Sony e Daredevil di Netflix.

L'uscita di Spider-Man: No Way Home è fissata per il 17 dicembre. Cosa ve ne pare di questo primo trailer? Ditecelo nella sezione dei commenti che trovate qui sotto!