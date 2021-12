Spider-Man: No Way Home: ecco tutti i momenti in cui i trailer ci hanno ingannati

In genere nei trailer vediamo i momenti clou dei film che presentano ma a quanto pare, quelli di Spider-Man: No Way Home sono stati piuttosto fuorvianti per i fan, presentando le scene in maniera leggermente diversa rispetto a come poi le abbiamo viste nel corso della proiezione nella sale cinematografiche.

In primo luogo siamo stati ingannati sulla presenza di Dr. Strange in Spider-Man: No Way Home, siamo infatti stati portati a credere che lo stregone supremo sarebbe stato di fondamentale importanza per lo svolgimento di tutta la pellicola ma, nella realtà dei fatti, è apparso in maniera molto limitata. In secondo luogo, la caduta di MJ in Spider-Man: No Way Home come presentata nel trailer, sembrava suggerire il peggio per l'amata ragazza dell'Uomo Ragno ma, fortunatamente un altro Spidey è arrivato in suo soccorso.

Quando vediamo Peter Parker seduto ammanettato nella stanza per gli interrogatori, è naturale presumere che importanti problemi legali lo perseguiteranno per tutto il resto del film. In realtà questa scena è stata funzionale alla sola apparizione di Matt Murdock, l'amatissimo Daredevil di Charlie Cox.

Da quello che si poteva ricavare dalle anteprime, sembrava che l'incantesimo dell'oblio di Dr. Strange avesse funzionato, ma avesse avuto conseguenze indesiderate a causa delle numerose interferenze di Peter. In realtà, scopriamo che non è esattamente così. L'incantesimo infatti è stato bloccato ad un certo punto, prima ancora che fosse finito perché, come affermato dal Dr. Strange (o Stephen, o Signore, a seconda di quanto lo Stregone fosse infastidito), le interruzioni di Peter lo hanno reso così instabile che avrebbe potuto causare indicibili cataclismi. Di fatto, però, non c'è stato quell'incidente che come molti pensavano avrebbe causato il Multiverso della Follia. Questo non vuol dire che l'incantesimo e gli eventi di Spider-Man: No Way Home non avranno alcun impatto sul prossimo film con Bendict Cumberbatch, perché sicuramente lo faranno; è solo che le cose non sono andate proprio come avremmo potuto prevedere, visti i trailer.