Spider-Man: No Way Home, MJ sarà innamorata di Spider-Man ma non di Peter: una teoria

Tra le migliori aggiunte di Spiderman No Way Home More Fun Stuff Version, l'edizione ricca di scene aggiuntive del cinecomix MCU, non c'è niente che arricchisca la relazione tra MJ di Zendaya e il Peter Parker di Tom Holland, irrimediabilmente compromessa dall'incantesimo di Doctor Strange.

Tuttavia, secondo una nuova teoria divenuta immediatamente popolare, la relazione tra i due non è destinata a terminare, ma solo a 'cambiare' forma: come fa notare su Reddit l'utente Chronon_Field, infatti, il mondo ha dimenticato chi sia Peter Parker ma ricorda benissimo le gesta di Spider-Man, e lo stesso di conseguenza deve valere per la ragazza. In sostanza, secondo la teoria, nel prossimo film della saga MJ ricorderà le avventure con Spider-Man e ne sarà innamorata, senza però conoscere l'identità della persona sotto la maschera.

Posto che questa 'infatuazione' della ragazza nei confronti del supereroe - col quale ricorda di aver avuto a che fare in numerose occasioni, da Washington all'Europa - sarebbe una rivisitazione di una delle situazioni più note del primo Spider-Man di Sam Raimi (nel quale appunto la MJ di Kirsten Dunst inizialmente era innamorata di Spider-Man, e non di Peter Parker), allo stesso tempo offrirebbe una scappatoia agli sceneggiatori per far riavvicinare Peter e MJ: invaghita del supereroe, la ragazza non farà passare molto tempo prima di decidere di indagare sulla sua vera identità.

Voi cosa ne pensate? Come credete che si evolverà la saga di Spiderman nel MCU? Ditecelo nei commenti.