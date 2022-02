Spider-Man No Way Home, MJ avrà riconosciuto Peter nel finale?

Il finale di No Way Home è stato piuttosto commovente, e ha portato i fan a farsi diverse domande. Una in particolare coinvolgerebbe il personaggio di MJ.

Nella scena in questione, infatti, dopo che Doctor Strange ha lanciato il famoso incantesimo che ha fatto dimenticare a tutti l'identità di Spider-Man e del ragazzo stesso, Peter si reca alla caffetteria in cui lavora MJ, deciso a ripresentarsi e raccontarle della loro vita insieme. Tuttavia quando la vede, sorridente com'è, e si rende conto del fatto che probabilmente senza di lui potrebbe avere una vita migliore, o comunque più sicura, decide di proteggerla e mette in tasca la lettera. Ordina semplicemente un caffè e poi lascia il locale. Ma MJ si ricorda mai di lui nel corso di questa conversazione? Apparentemente sembrerebbe di no, ma la sceneggiatura del film racconta un'altra storia.

Sembra infatti che tra le pagine dello script ci sia scritto che MJ avverte una sensazione di deja vu quando il ragazzo inizia a parlarle, e poco dopo leggiamo che la ragazza ha una sensazione di "riconoscimento" mentre si relaziona con Peter. Elementi che, se su carta sono piuttosto chiari, nella scena non sono così fortemente visibili. Tuttavia la collana che ha MJ, regalatale da Peter in Far From Home, sembra essere un simbolo molto importante: indica infatti che qualcosa tra i due è rimasto.

E secondo voi, MJ lo riconosce nel finale? Fatecelo sapere nei commenti. Intanto vi raccontiamo cosa ne abbiamo pensato del film nella nostra recensione di No Way Home!